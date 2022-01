Após Um Lugar ao Sol, Cauã Reymond será estrela de série no Globoplay

Cauã Reymond foi escalado para a nova série do Globoplay sobre os bastidores do futebol. O ator de Um Lugar ao Sol terá um dos papéis principais no seriado.

Sem título revelado até o momento, a série deve chegar no streaming em 2023, conforme o R7. Mais informações sobre a nova produção não foram reveladas.

Isso se enquadra dentro do crescente investimento da Globo na plataforma de streaming, que já ganhou sucessos de audiência em 2021, como Verdades Secretas 2.

Com a Netflix e outras concorrentes entrando ou crescendo no Brasil, como o Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e Star+, a empresa brasileira entende a necessidade de fortalecer o próprio catálogo.

Mais informações sobre a nova série do Globoplay devem ser divulgadas nos próximos meses ou até semanas.

Ator perdeu a mãe no mesmo ano que entrou em Um Lugar ao Sol.

Cauã Reymond recebeu o convite para estrelar Um Lugar ao Sol no mesmo ano em que a mãe dele, Denise Reymond, faleceu, em 2019. Ela moreu por conta de um câncer de ovário.

Na novela, ele interpreta os gêmeos Renato e Christian. A mãe dele não teve tempo de saber que participaria da novela.

“Ela faleceu logo depois de eu ter conversado com o Silvio, não soube desse trabalho. Mas tenho certeza de que em algum lugar minha mãe está vendo, feliz por eu e meu irmão estarmos tão próximos, trabalhando juntos. Gosto de acreditar nisso“, disse ao Extra.

Um Lugar ao Sol pode ser assistido tanto na TV, quanto no Globoplay. Já a vindoura série com Cauã Reymond não tem data de estreia específica definida.