Arquivo 81: Criadora explica o final e adianta 2ª temporada na Netflix

Baseada no podcast de mesmo nome, Arquivo 81 estreou recentemente, e desde então, vem tirando o sono dos assinantes da Netflix. Quem já maratonou a arrepiante história quer saber: qual é o significado do final impactante? A série terá uma 2ª temporada? De acordo com uma entrevista recente da criadora Rebecca Sonnenshine, tudo indica que sim.

“Um arquivista é contratado para recuperar fitas de vídeo danificadas e fica obcecado em resolver um mistério envolvendo a diretora desaparecida e uma seita demoníaca”, afirma a sinopse da série na Netflix.

A 1ª temporada de Arquivo 81 termina com uma reviravolta impressionante: o protagonista Dan Turner chega ao Outro Mundo controlado pelo demônio Kaelego, tudo isso para resgatar Melody Pendras.

Na viagem de volta, Dan acaba sendo enviado de volta ao passado, logo após o incêndio de Visser na Nova York de 1994. Melody, por sua vez, é arrastada para o presente pelo misterioso Samuel, líder da seita que deseja controlar as portas para os outros mundos.

Arquivo 81 terá 2ª temporada na Netflix?

De acordo com Rebecca Sonnenshine, a showrunner de Arquivo 81 na Netflix, Dan realmente foi parar nos anos 90. Muitos fãs acreditaram que a realidade, na verdade, era outra das ilusões de Kaelego.

“Eu posso dizer que ele realmente está nos anos 90. Ele está em 1994. Mas a questão importante não é essa. Nós vimos pessoas desaparecerem para o Outro Mundo em diferentes períodos temporais, certo? Então, o que isso significa?” explica a showrunner.

No episódio final de Arquivo 81, Melody entra pela porta correta, mas acompanhada pela pessoa errada. Quando a personagem ressurge, Samuel já não estava mais lá.

Segundo Rebecca, o líder da Seita terá um papel ainda mais importante na 2ª temporada – que ainda não foi confirmada pela Netflix.

“Um dos principais temas da 2ª temporada será esse. Onde está o Samuel? Considero essa uma das partes mais interessantes da nossa história, algo que sabemos exatamente como abordar”, comentou a produtora.

Essa é apenas uma entre as várias pontas soltas do final de Arquivo 81, o que indica que a série foi pensada com a produção de uma 2ª temporada em mente.

“Existem muitas histórias que não tivemos a oportunidade de contar nesses primeiros 8 episódios. Mas agora já sabemos as intenções dos personagens, e como elas vão influenciar a 2ª temporada. Esperamos ter deixado os fãs com muitas perguntas. Temos muitas coisas legais preparadas para o segundo ano”, afirmou Rebecca Sonnenshine.

A showrunner explicou também o significado do Outro Mundo, e como ele se relaciona com as motivações do protagonista Dan e de Virgil Davenport.

“Não é um reino espelhado. Na verdade, ele é baseado no estado psicológico das pessoas que lá habitam. Há um deus ou demônio muito poderoso nesse mundo. E ele tem o poder de basicamente alterar a realidade. É isso que acontece em Arquivo 81”, explica Rebecca.

Embora a Netflix ainda não tenha renovado Arquivo 81 para a 2ª temporada, os criadores da série esperam receber em breve o sinal verde da plataforma.

“Ainda não fomos renovados para a 2ª temporada, mas já conversamos muito sobre o assunto. Quando terminamos o enredo dos primeiros episódios, começamos a falar sobre o segundo ano. Desde então, estamos pensando no que pode acontecer na 2ª temporada. Então, já estamos prontos!”, revelou a showrunner.

Arquivo 81 está disponível na Netflix.