Arquivo 81: O que esperar e quando 2ª temporada estreia

Arquivo 81 foi uma das surpresas da Netflix no começo de 2022. Elogiada e com audiência, a série faz com que os assinantes se perguntem quando a segunda temporada pode chegar.

Partindo do básico, a Netflix ainda não renovou Arquivo 81, mas deve dar alguma novidade em breve. Pela audiência do seriado de terror, uma resposta de renovação ou cancelamento deve ser dada ao público.

Caso a produção consiga uma segunda temporada, o que é esperado, a estreia depende quando a Netflix der esse sinal verde. Como a história está mapeada, os espectadores podem esperar um lançamento de um ano depois após a renovação.

Então, caso Arquivo 81 consiga a boa notícia no começo de 2022, uma segunda temporada chegaria em 2023. Essa parte, agora, fica com a Netflix.

Já a história parece estar em andamento. Rebecca Sonnenshine, a showrunner na Netflix, contou em entrevistas o que pode acontecer em Arquivo 81.

O que pode acontecer na segunda temporada de Arquivo 81

Como se sabe, Arquivo 81 acompanha um arquivista contratado para recuperar algumas fitas. Porém, esse material é sinistro e traz uma investigação de uma documentarista sobre uma seita macabra.

A primeira temporada termina de forma aberta. Dan volta ao passado para salvar Melody, mas a personagem é arrastada para o presente por Samuel, o líder da seita que quer controlar as portas de outros mundos.

A segunda temporada deve acompanhar Dan nos anos 1990, no passado que o deixou obcecado. Rebecca Sonnenshine confirmou que o personagem está preso nessa época – e não em algum sonho ou realidade alternativa.

Além disso, a chefe de Arquivo 81 indica que os mistérios dessa viagem no tempo devem ser tocados. Um deles é o motivo das pessoas desaparecerem em diferentes épocas.

Enquanto isso, Melody deve tentar salvar Dan. A diferença nesses possíveis novos episódios da Netflix é que a personagem terá que lidar ainda com Samuel.

Com tudo isso, os espectadores torcem pela renovação para segunda temporada. Arquivo 81 está disponível na Netflix.