Arquivo 81 tem apenas uma decepção para os espectadores

Sucesso na Netflix, Arquivo 81 apresenta um lado decepcionante para os espectadores. O site Slate compartilhou o ponto de vista em uma nova matéria.

Arquivo 81 apresenta uma premissa de terror que mistura elementos de “found footage”. Ou seja, gravações perdidas de alguém.

Inicialmente, o “found footage” funciona muito bem em Arquivo 81. Mas logo se torna um elemento cansativo e previsível.

É quase como se o “found footage” fosse usado para tornar as coisas do passado tão claras quanto elas estão no presente. Dessa maneira, as descobertas se tornam previsíveis, porque o próprio truque da série ficou muito manjado.

Isso tira uma boa parte do impacto do “found footage” em Arquivo 81. É a parte mais decepcionante da série.

É claro, no entanto, que existem muitas outras coisas para aproveitar em Arquivo 81. A série não se tornou um sucesso na Netflix por acaso, apresentando um terror que funcionou com boa parte dos espectadores.

Série produzida por James Wan

Arquivo 81 é uma série produzida por James Wan. Ele é conhecido por ter sido o diretor de Jogos Mortais, Invocação do Mal e Aquaman.

James Wan é um nome bem conhecido do terror, constantemente investindo no gênero. Mesmo quando não está creditado como diretor, ele ainda é capaz de colaborar bastante com vários projetos como produtor.

Até o momento, a Netflix não confirmou uma segunda temporada de Arquivo 81. Portanto, os fãs terão que aguardar um anúncio oficial em breve.

A série Arquivo 81 está agora disponível pela Netflix.