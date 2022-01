Arrowverso terá um novo Superman

Todos sabemos que Tyler Hoechlin é o principal Superman do Arrowverso, participando de Supergirl antes de estrelar a elogiada Superman & Lois. No entanto, o universo compartilhado de séries da DC agora terá uma nova versão do Homem de Aço.

Em entrevista para o Good Day Sacramento, a atriz Kaci Walfall disse que a série Naomi terá uma participação do Superman. Mas não será a mesma versão de Tyler Hoechlin.

“Tyler não esteve no set. Mas estou ansiosa para que os fãs vejam a nossa nova versão do Superman.”

Produção da CW, Naomi é tecnicamente parte do Arrowverso, mas com este sendo agora um multiverso, a série ganha a liberdade de existir em uma realidade um pouco mais independente. Isso explica por que Tyler Hoechlin não é o Superman que aparece no seriado.

Ainda não sabemos qual ator será o Superman de Naomi. É possível que a revelação seja feita apenas quando a série estiver em exibição.

Naomi é a nova adaptação da DC pela CW

Naomi é desenvolvida por Ava DuVernay e a roteirista e produtora executiva de Arrow, Jill Blankenship.

A série é baseada nos quadrinhos de mesmo nome de 2019, de Brian Michael Bendis e David F. Walker, com ilustração de Jamal Campbell.

Além de Kaci Walfall, o elenco conta com Alexander Wraith, Cranston Johnson, Camila Moreno, Barry Watson, Mouzam Makkar, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Daniel Puig e Will Meyers.

Amanda Marsalis dirige o episódio piloto. A série contará com roteiro de Blankenship e Ava DuVernay, além de produção executiva das duas.

Naomi estreia em 11 de janeiro.