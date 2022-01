Astro da Marvel, Sebastian Stan está irreconhecível em série do Star+

Conhecido por seu papel como Bucky Barnes na Marvel, Sebastian Stan está muito diferente em Pam & Tommy, série que chegará ao Brasil pelo Star+. A produção ganhou um novo trailer recentemente, que o serviço de streaming compartilhou.

Pam & Tommy contará a história do vazamento da sex tape de Tommy Lee (Sebastian Stan) e Pamela Anderson (que será interpretada por Lily James, em uma caracterização ainda mais impressionante que a do ator da Marvel). No período em que eles estiveram juntos, o casal deu o que falar.

Confira abaixo o novo trailer de Pam & Tommy, do Star+. O lançamento no Brasil acontece em 2 de fevereiro.

"É como se estivéssemos vendo algo que não deveríamos estar vendo.

E isso é o que torna a coisa tão incrível."#PamAndTommy, com Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. Disponível em 02 de fevereiro, só no #StarPlusBR.



— Star+ Brasil (@StarPlusBR) January 5, 2022

Sebastian Stan vive romance discreto na vida real

Sebastian Stan, o Soldado Invernal da Marvel, foi mais um alvo da chamada cultura do cancelamento. A polêmica se deu por conta da publicação de um post.

Fãs notaram que o astro de Vingadores curtiu uma publicação em que uma pessoa defendia o uso da “N-word“, que é um insulto racista nos Estados Unidos. Isso fez com que a internet atacasse Sebastian Stan.

O famoso não se pronunciou. Uma das facetas do ator de Soldado Invernal é justamente a de ser discreto.

Na vida pessoal, o ator da Marvel leva o mesmo estilo de vida. Até por isso, muitos fãs nem imaginam que Sebastian Stan está em um discreto romance.

Essa, porém, não é a primeira vez da carreira dele.

Sebastian Stan estaria em um romance discreto com a espanhola Alejandra Onieva. A atriz é conhecida por produções no país dela, como El secreto de Puente Viejo.

O Just Jared acredita que os atores estão juntos desde 2020. O ator da Marvel e a namorada foram vistos juntos poucas vezes. Uma delas foi de mãos dadas em Nova York.

Apesar do romance, os famosos vivem em países diferentes. Stan segue nos Estados Unidos, enquanto a amada mora na Espanha.

Isso é um tanto comum na vida do astro de Vingadores. Quando esteve em Gossip Girl, Sebastian Stan namorou Leighton Meester e muitos não ficaram sabendo. O romance durou entre 2008 e 2010.

Além disso, o intérprete de Soldado Invernal namorou Dianna Agron, de Glee, e Jennifer Morrison, de House. Todos relacionamentos foram bastante discretos.

Além dos filmes do Capitão América e Vingadores, Sebastian Stan também está em Falcão e o Soldado Invernal, no Disney+.