Astro da Marvel tem cena com pênis falante em nova série

Pam & Tommy está causando um enorme burburinho pelas transformações de Sebastian Stan, astro da Marvel, e Lily James para os papéis principais. Porém, o ator de Soldado Invernal do MCU ainda vai ter uma cena com um pênis falante no seriado do Star+.

A série explora a história real de quando Pamela Anderson e Tommy Lee roubaram um sex tape deles dois. Mas, a trama promete trazer mais casos bizarros que aconteceram com eles.

Um desses momentos é quando o baterista do Mötley Crüe teve uma conversa séria com o próprio pênis. A cena foi inspirada na biografia do músico, Tommyland.

Esse papo acontece quando Tommy percebe que está realmente se apaixonando por Pamela Anderson. Na série do Star+, o ator da Marvel recria o momento ao conversar com um pênis robótico que tem a voz de Jason Mantzoukas, de Brooklyn Nine-Nine.

Sebastian Stan, mais lembrado pelos filmes do Capitão América e dos Vingadores, confessou que tentou levar isso como uma conversa normal.

“No final, tratei isso como se fosse uma conversa íntima de amigos que alguém pode ter quando está se apaixonando”, admitiu o astro da Marvel para Variety.

Esse momento aumenta ainda mais a expectativa dos fãs para Pam & Tommy. Confira uma prévia abaixo.

"É como se estivéssemos vendo algo que não deveríamos estar vendo.

E isso é o que torna a coisa tão incrível."#PamAndTommy, com Lily James, Sebastian Stan e Seth Rogen. Disponível em 02 de fevereiro, só no #StarPlusBR.



Mais sobre a série do Star+ com o astro da Marvel

Para quem não sabe, a minissérie gira em torno do romance de Tommy Lee e Pamela Anderson rapidamente formado em 1995. Eles se casaram depois de se conhecerem por cerca de uma semana.

A história começa quando um homem rouba a fita de sexo da noite de núpcias, que provoca um monte de indignação quando começa a surgir on-line. Houve uma batalha legal de alto nível onde um acordo foi alcançado. Portanto, este será um tópico popular para pessoas que acompanharam o romance pelos tabloides há mais de 20 anos.

Para o ator da Marvel, a possibilidade de estrelar ao lado de uma estrela conhecida como Lily James é uma grande vantagem. Durante uma turnê de imprensa, ele falou com a Uproxx sobre o quanto ele gostou desse aspecto do trabalho.

Ele começou: “Na maioria das vezes, sou muito grato por esses projetos também serem ótimos, mas olhe, eu cresci com uma mãe solteira muito forte e, antes disso, eu era muito próximo da minha avó.”

“E eu não sei, eu gravito em torno de mulheres fortes, eu acho! Eu me sinto mais confortável lá do que honestamente me senti com qualquer produção gigantesca de ação super masculina.”

“E sempre senti como se tivesse visto a melhor versão de mim mesmo nessas situações, você sabe, em termos do que essas mulheres em particular, e também atrizes, trouxeram à tona em mim pelas circunstâncias de trabalhar em oposição a elas”, o ator da Marvel continuou.

“É como uma coisa cíclica para mim, mas me sinto muito sortudo. Eu estou olhando para trás e penso: ‘Uau, eu realmente tive sorte de trabalhar com algumas atrizes realmente incríveis.’”

Pam & Tommy chega em 2 de fevereiro no Star+.

Pam & Tommy chega em 2 de fevereiro no Star+.