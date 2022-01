Astro de Big Bang Theory revela sacrifícios que fez durante a série

Kunal Nayyar revelou que teve muitos sacrifícios por causa de The Big Bang Theory. O Raj do seriado contou que abriu mão de muitos momentos com a família para estrelar o seriado.

A declaração foi feita em entrevista com Tim Lovejoy e Simon Rimmer. O desabafo foi feito após o ator de Raj comentar que concordou com o fim de The Big Bang Theory após 12 temporadas.

“Eu acho que sim, acho que 12 anos foram suficientes. Eu acho que era hora de todos nos mudarmos e termos novos planos em nossas vidas”, declarou o ator.

A família do ator sempre permaneceu na Índia, mesmo com o sucesso de Kunal Nayyar em The Big Bang Theory.

“As pessoas não percebem os sacrifícios feitos em uma temporada. Para mim morar longe de todos na Índia, eu perdi vários momentos como aniversários e velórios”, desabafou o astro.

O ator de Raj concluiu que o fim de The Big Bang Theory também foi bom para que todos tivessem mais tempo com as famílias.

Ator de The Big Bang Theory surge diferente em nova série

Suspicion, nova série do Apple TV+, ganhou o primeiro trailer. A produção traz Kunal Nayyar, o Raj de The Big Bang Theory, em papel bem diferente.

No seriado, o ator de The Big Bang Theory ganha barba e um corte de cabelo diferente. O trailer revela que o personagem é um dos suspeitos de um sequestro em andamento.

Bem diferente de Raj, esse personagem se unirá aos outros suspeitos. Juntos, eles tentam descobrir quem é o verdadeiro criminoso para que eles possam ficar livres.

A série do Apple TV+, assim, traz um outro lado do talento de Kunal Nayyar. Suspicion chega em 4 de fevereiro.

Suspicion é estrelada simplesmente por Uma Thurman, de Kill Bill. Suspicion é baseada no seriado israelense False Flag, com criação de Amit Cohen e Maria Feldman.

A trama é focada no depois de um sequestro.

O caso começa a ser transmitido para toda internet e quatro residentes de hotéis são colocados como principais suspeitos. As autoridades e o público devem descobrir quem é o culpado.

Uma Thurman será a mãe do personagem Leo, o jovem de 21 anos que acaba sequestrado no meio de Nova York. O elenco tem ainda Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Elyes Gabel (Scorpion) e Angel Coulby (The Tunnel).

O showrunner da série é Rob Williams, de The Man in the High Castle.

Além de Suspicion, o ator de Raj esteve em Criminal: UK, mas com papel menor do que terá na Apple TV+. A nova série dele chega em 4 de fevereiro.

Já The Big Bang Theory está disponível no HBO Max. Confira o trailer abaixo.