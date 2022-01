Astro de Cobra Kai celebra reforço inesperado da 4ª temporada

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Cobra Kai chegou ao fim com a derrota dos dojos de Daniel LaRusso e Johhny Lawrence. No fim dessa leva de episódios, Daniel-san acabou pedindo ajuda de um velho rival e agora amigo.

No Twitter, Ralph Macchio, que interpreta o protagonista de Karatê Kid, publicou uma foto dele junto de Yuji Okumoto, que interpreta Chozen Toguchi em Karatê Kid 2 e Cobra Kai.

No fim da nova temporada da série da Netflix, os dois se reúnem, determinados a acabarem com Terry Silver no vindouro quinto ano da série.

“Algumas vezes você precisa chamar por reforços”, tuitou Macchio, com uma foto dele próprio sorridente ao lado de Okumoto.

No quinto ano da série da Netflix, devemos ver os dois ensinando os estudantes do Miyagi-Do. Veja a publicação, abaixo.

Cobra Kai está disponível na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.