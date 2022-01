Astro de Elite volta na Netflix em série nacional Temporada de Verão

Anunciada pela Netflix em 2020, Temporada de Verão finalmente chegou à plataforma. A série brasileira acompanha a rotina de jovens que passam o verão trabalhando em um resort de luxo, enquanto lidam com as frustrações, os amores e as alegrias da vida moderna. Jorge López, famoso por interpretar Valério na série Elite, está no elenco da novidade.

Temporada de Verão, produzida pela Boutique Filmes e Ocean Filmes, contou com gravações em Ilhabela, no litoral Norte de São Paulo e na capital paulista.

As filmagens chegaram ao fim em fevereiro de 2021, e por isso, muitos fãs acreditavam que a série chegaria ao catálogo da Netflix no ano passado. Mas a plataforma acabou confirmando o lançamento da produção para janeiro de 2022.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de estrelas de Temporada de Verão na Netflix.

Conheça Temporada de Verão, com astro de Elite, na Netflix

Temporada de Verão acompanha a história de um grupo de jovens que começa a trabalhar em um resort luxuoso, onde passam as férias de verão e vivem muitas aventuras.

A produção da Netflix foca na história da destemida Catarina, da inteligente e divertida Yasmin, do sonhador Diego e de Miguel, um dos veteranos do hotel.

O enredo de Temporada de Verão começa com a chegada do verão no Hotel Maresia, um resort de luxo frequentado por ricaços do Brasil inteiro.

“Neste lugar exuberante, os jovens membros do staff farão descobertas sobre o mundo e sobre si mesmos. E, se antes eram desconhecidos, logo se transformarão em uma verdadeira família”, afirma a sinopse oficial da série.

O elenco de Temporada de Verão é liderado por Giovanna Lancellotti como Catarina. Você provavelmente conhece a atriz por performances em diversas novelas da Rede Globo, como Insensato Coração, Gabriela e Segundo Sol.

A atriz, compositora e rapper brasileira Gabz interpreta Yasmin. Na TV, ela é conhecida pelas novelas Viver a Vida e Malhação: Toda Forma de Amor.

Jorge López, conhecido no mundo inteiro por interpretar Valério na série espanhola Elite, vive Diego em Temporada de Verão.

Finalmente, o elenco principal da série é completado por André Luiz Frambach, de Malhação e Éramos Seis, como Miguel.

Temporada de Verão conta também com Giovanna Rispoli (Totalmente Demais), Cynthia Senek (3%), Maicon Rodrigues (Nos Tempos do Imperador), Felipe Rocha (Malhação), Leonardo Bittencourt (A Menina que Matou os Pais) e Mayana Neiva (Rotas do Ódio).

Os episódios da primeira temporada da série Temporada de Verão estreiam no catálogo brasileiro da Netflix em 21 de janeiro de 2022. Ou seja: já estão disponíveis no streaming.

Confira abaixo o trailer nacional de Temporada de Verão, com astro de Elite, na Netflix.