Astro de Peaky Blinders fica irreconhecível para novo papel; veja

Depois de interpretar John Shelby em Peaky Blinders, Joe Cole embarca em uma série de espionagem, intitulada The Ipcress File. Ele apareceu com visual totalmente diferente nas imagens do novo seriado.

Baseada no livro de mesmo nome de Len Deighton, o drama acomapnha a vida de Harry Palmer (Joe Cole), que é enviado em uma missão misteriosa.

Continua depois da publicidade

A série é ambientada na Europa durante a Guerra Fria e mostra o personagem principal em missão a Berlim a fim de encontrar uma pessoa desaparecida.

O papel em si é bem diferente daquele que Cole desempenhou em Peaky Blinders e isso claramente é refletido no visual dele.

Veja a imagem de Joe Cole em The Ipcress File, abaixo, junto de uma dele em Peaky Blinders.

Grande criminoso da vida real pode aparecer na 6ª temporada

O trailer da sexta e última temporada de Peaky Blinders aumenta os rumores de que um vilão será Al Capone, o famoso criminoso da vida real. O mafioso, inclusive, pode ter sido mostrado na prévia da série da Netflix.

Na sexta temporada, a rivalidade dentro da família Shelby cresce. Tommy deve colidir com Michael, que junto com a esposa Gina faz um movimento para roubar os negócios dos familiares.

Ao que parece, Michael se junta aos mafiosos americanos. O personagem, inclusive, aparece cercado por criminosos vestidos como a máfia italiana no trailer de Peaky Blinders.

Logo depois, Tommy Shelby é visto apontando a arma para o personagem de Stephen Graham e afirmando, “Você é um inimigo muito poderoso”. Além de Al Capone ser o grande criminoso dos anos 1930 nos EUA, outro indicativo é que Graham já interpretou o mafioso antes em Boardwalk Empire, sendo elogiado no papel.

Além disso, Al Capone é um personagem que existe em Peaky Blinders. Mesmo sem aparecer, o mafioso é citado em um esquema com Tommy Shelby na quarta temporada.

Uma teoria de fãs é que Gina pode ter ligação com o mafioso, já que a real identidade da família dela fica em segredo por enquanto.

A sexta temporada de Peaky Blinders chega em 2022 na Netflix.