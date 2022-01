Astro de Peaky Blinders revela previsão de estreia da 6ª temporada

Peaky Blinders precisa lançar a sexta e última temporada e todos fãs querem saber a data. No Brasil, a série chega com transmissão da Netflix.

No dia 24 de janeiro, o ator Paul Anderson usou o Instagram para deixar os espectadores malucos. O intérprete de Arthur Shelby deu uma previsão para os episódios.

Continua depois da publicidade

“Essa é a primeira foto de Tommy e Arthur. Nós pegamos as armas pela primeira vez há 10 anos e no próximo mês estamos abaixando elas. Em breve, sexta temporada de Peaky Blinders”, escreveu o ator.

Sendo assim, os novos episódios devem começar a chegar em fevereiro. Porém, os fãs brasileiros devem ficar atentos a um detalhe.

Essa previsão do ator pode ser para o Reino Unido, em que a BBC exibe Peaky Blinders. Dessa forma, o seriado pode chegar um pouco depois na Netflix.

Confira abaixo a publicação.

Criador de Peaky Blinders muda de ideia sobre trama do fim

Espera-se que a sexta temporada de Peaky Blinders seja a última da série da Netflix, que será concluída com um filme. O showrunner e criador do seriado, Steven Knight, mudou de ideia sobre qual rumo seguir nesses capítulos finais.

Knight havia explicado previamente que não pretendia ir além da Segunda Guerra e que a série provavelmente terminaria com as sirenes alertando sobre os bombardeios nazistas sobre Birmingham. Isso mudou.

“Sempre foi sobre a Grã-Bretanha entre as guerras – como a lição de uma guerra não foi aprendida e foi repetida”, disse o showrunner à Empire. “É também o fim do império britânico: entramos na Segunda Guerra Mundial e, no final, não há império, na verdade”.

“Mas eu… revisei o escopo da série”, acrescentou Steven Knight. “Agora entrará e além da Segunda Guerra Mundial. Porque eu acho que a energia que existe no mundo combina com isso”

Com isso, é incerto o que exatamente essa temporada final vai abordar na Netflix. É possível que vejamos trechos da Segunda Guerra somente no filme, que concluirá a história.

Peaky Blinders está disponível pela Netflix no Brasil.