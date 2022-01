Astro de Supernatural revela por que escondeu derivada de colega

Após o término de Supernatural, foi anunciada uma série prelúdio sobre os pais dos Winchester, com participação e produção de Jensen Ackles, o Dean. Mas Jared Padalecki, o Sam, não sabia sobre isso. Ackles finalmente revelou por que escondeu a derivada do colega.

Ackles explicou que não gosta de falar sobre os novos projetos até que tenham sido confirmados. Em participação no podcast Inside of You with Michael Rosembaum, que interpretou Lex Luthor em Smallville, o ator foi questionado sobre esse acontecimento.

“Sou extremamente supersticioso quando se trata de algumas coisas… E isso é provavelmente algo que muitos atores compartilham – não falamos sobre audições até conseguirmos o papel”, disse Ackles.

“É uma regra não escrita que você simplesmente não fala sobre qualquer coisa até que seja um acordo feito, até que a tinta esteja seca. E este foi meu primeiro empreendimento em produzir e criar conteúdo, e eu não queria dar azar qualquer custo, então eu calei a boca sobre isso. Só as pessoas que precisavam saber sabiam. Eu não estava tentando manter isso em segredo para qualquer outro propósito além da superstição. Eu definitivamente tinha pessoas que eu estava animado para contar. Jared sendo número um dessa lista”, continuou o ator de Supernatural.

Isso não explica por que Jared Padalecki não foi convidado para participar da série como narrador junto de Ackles, mas os dois parecem ter se resolvido em relação a isso.

Ator de Supernatural volta na TV com The Boys

Jensen Ackles está agora em The Boys. Na série do Amazon Prime Video, o ator de Supernatural aparece na terceira temporada como Soldier Boy.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022. Já Supernatural está na plataforma e no HBO Max.