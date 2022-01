Astro de The Mandalorian está em Buffy e fãs não se lembram

Pedro Pascal já estrelou diversas produções de sucesso, como Game of Thrones, Narcos e, mais recentemente, The Mandalorian. Muitos fãs, no entanto, não se lembram que ele já apareceu em Buffy: A Caça-Vampiros.

No primeiro episódio da quarta temporada, Buffy acaba se distanciando do grupo de amigos dela, quando entra na faculdade.

Isso muda quando ela conhece Eddie, interpretado por Pedro Pascal. O personagem é essencial para o desenvolvimento da protagonista e eles logo se tornam amigos próximos.

Posteriormente, ele acaba sendo transformado em vampiro e Buffy é forçada a matá-lo, mas ela acaba encontrando a si própria novamente.

Veja, abaixo, uma imagem de Pedro Pascal, astro de The Mandalorian, em Buffy: A Caça-Vampiros.

Mandaloriano retorna em O Livro de Boba Fett

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett já está disponível no Disney+. Clique aqui e assine a plataforma de streaming.