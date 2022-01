Astro não reagiu bem ao fim de Supernatural: “Não gostei”

Jensen Ackles, o ator de Dean Winchester, não gostou do fim de Supernatural quando soube da história. O astro fez a revelação ao podcast Inside Of You.

Ao comentar sobre o desfecho do seriado, o ator opinou que todas as reações para o fim de Supernatural são válidas. Jensen Ackles entende isso porque esteve dos “dois lados”.

O ator de Dean, então, relatou como foi saber sobre o final. O famoso e Jared Padalecki, o Sam Winchester, fizeram uma longa viagem apenas para sentar com os produtores, na primeira vez que o grupo discutiu como Supernatural terminaria.

“Minha reação inicial foi, ‘Eu não gostei disso’. Eu não disse isso, quis ser respeitoso, então apenas reagi, ‘Hm, ok’. Não dei uma resposta com uma grande reação, eu apenas respondi, ‘Ok, vou pensar sobre isso porque é algo grande’. Então eu pensei por uma semana e falei com minha esposa, ‘Estou realmente chateado’. E ela me pediu, ‘Por que Dean morre?’. E eu fiquei, ‘Talvez. Sou tão próximo do personagem e não gosto de ver as coisas indo embora'”, confessou Jensen Ackles.

O ator de Supernatural pensava que se alguém fosse morrer seriam Sam, com Dean vivendo de luto pelo irmão para sempre. Mas, essa ideia também não caiu bem para ele. Foi quando o astro procurou Eric Kripke, criador do seriado que não trabalhava mais na produção desde a quinta temporada.

O antigo chefe de Supernatural fez Jensen Ackles mudar de ideia. Kripke, que ficou sabendo do desfecho pelo intérprete de Dean, achou o fim incrível.

“Ele me escreveu um e-mail incrivelmente bem escrito explicando o motivo de ser um final excelente. Isso me mostrou a perspectiva para topar a história”, completou o astro de Supernatural.

Ator de Supernatural volta na TV com The Boys

Jensen Ackles está agora em The Boys. Na série do Amazon Prime Video, o ator de Supernatural aparece na terceira temporada como Soldier Boy.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022. Já Supernatural está na plataforma e no HBO Max.