Astros da Marvel que apareceram em Law and Order e você não se lembra

Law & Order conta com participações de inúmeros astros famosos e alguns deles foram parar nos filmes da Marvel. Veremos alguns desses que muitos fãs podem não se lembrar.

Alfred Molina, o Doutor Octopus dos filmes do Homem-Aranha, estrelou não apenas Ricardo Morales em Law & Order: LA, como também participou de Law & Order: SVU.

Na sexta temporada de SVU, Molina viveu o filho de uma socialite que é suspeito de ser um estuprador em série.

Além dele, Bradley Cooper, que dá voz a Rocket Raccoon, interpretou o advogado dessa família no mesmo episódio.

Outra atriz de Guardiões da Galáxia também participou do universo de Law & Order. Zoe Saldana interpretou Gabriella Vega em SVU e uma personagem chamada Belinca em Law & Order.

Série de Law & Order com Stabler ganha data de estreia no Brasil

Law & Order: Organized Crime chega ao Brasil pelo Star+ em 24 de novembro. A série apresenta a volta de Christopher Meloni como Stabler.

O Star+ divulgou um trailer da série no Twitter e escreveu: “Stabler abrirá uma nova investigação para fechar feridas.”

Confira abaixo a postagem do Star+ no Twitter com o trailer de Law & Order: Organized Crime e a data de estreia no Brasil.

“Elliot Stabler volta para a polícia de Nova York após uma grande perda pessoal e precisa se adaptar na nova dinâmica do departamento da polícia. Durante a história, Stabler busca reconstruir a vida enquanto se torna líder de uma força-tarefa”, diz a sinopse oficial.

