Ator admite que Game of Thrones ofendeu muitos fãs

Game of Thrones chegou ao fim em 2019 com um final que gerou muitas críticas entre os espectadores. Ao Sunday Times, o ator Peter Dinklage, de Tyrion, refletiu sobre os comentários e admite que a adaptação “ofendeu” muitos fãs.

Inicialmente, o ator tentou evitar os comentários dos fãs de Game of Thrones. Mas, aos poucos, passou a lidar com as críticas.

Peter Dinklage afirmou entender muitas das reclamações. Além disso, o Tyrion de Game of Thrones sabe que muitos espectadores têm um grande conhecimento sobre a franquia.

“Eles têm um conhecimento profundo. Alguns tinham uma versão já na própria cabeça, então fomos criticados desde o início. Então, no fim, eles nos criticaram de novo. Alguns ficaram bravos porque não queriam que fôssemos embora. Mas, se você tentar apelar para todos, você está fazendo algo errado. E nós ofendemos muitas pessoas”, concluiu o ator.

Antes, ao New York Times, Dinklage pediu para que os fãs superassem o final de Game of Thrones.

“Eles queriam que tivéssemos um final feliz rumo ao pôr do sol. Aliás, é ficção. Tem dragões nisso. Superem”, pediu antes o astro.

Astro de Game of Thrones deve aparecer em Thor: Amor e Trovão

Famoso por seu papel em Game of Thrones, Peter Dinklage pode aparecer em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), de acordo com o Cosmic Circus. Ele deve retornar como Eitri, personagem que interpretou em Vingadores: Guerra Infinita.

Especula-se que Eitri será o responsável por criar um novo Mjölnir para a Poderosa Thor, que será interpretada por Natalie Portman. O personagem, vale lembrar, criou a Rompe Tormentas para Thor em Vingadores: Guerra Infinita.

A nova informação ainda não foi confirmada pela Marvel. No entanto, o ator de Game of Thrones já havia indicado que poderia retornar no MCU.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+. Já Game of Thrones pode ser conferida no HBO Max.

