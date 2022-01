Ator celebra chance de voltar para Marvel após 13 anos

Após cerca de 13 anos, Tim Roth está empolgado por retornar à Marvel. O ator aparece como Abominável na série da Mulher-Hulk, depois de interpretar o personagem em O Incrível Hulk.

O Abominável, vale lembrar, também teve uma participação em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. No entanto, ele apareceu muito rapidamente, com Tim Roth só sendo capaz de realizar os sons do personagem da Marvel.

Continua depois da publicidade

“Honestamente, isto me surpreendeu totalmente. Fui conversar com Kevin Feige e ele disse que tinha uma ideia. Então ele me convidou para seu escritório. Eu não consegui acreditar.”

“A verdade é que eu só tinha participado de O Incrível Hulk por causa dos meus filhos”, disse Tim Roth em uma entrevista com a Uproxx.

O retorno de Tim Roth como Abominável

“De certa forma, era antes de Homem de Ferro”, acrescentou o ator sobre o seu trabalho em O Incrível Hulk.

“Homem de Ferro ainda não tinha sido lançado. Foi aí que eles descobriram como se faz. Então eles começaram a trabalhar nisso. Alguns projetos são melhores do que outros, mas no geral, eles dão certo. Para mim, Wolverine e Deadpool são os personagens mais legais.”

“Eu aceitei o convite por causa dos meus filhos, quando eles eram pequenos. Fiquei chocado quando eles me chamaram para voltar.”

“Nós já terminamos de gravar. Acho que eles estão trabalhando na pós-produção agora.”

“Além de tudo, pude trabalhar com Mark Ruffalo. É um cara incrível. Eu adoro ele. Também posso dizer que Tatiana Maslany é uma mulher extraordinária, simplesmente incrível.”

A série da Mulher-Hulk, da Marvel, chega ao Disney+ em algum momento de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.