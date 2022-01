Ator coloca mistério sobre fim de Cobra Kai na Netflix

Os espectadores de Cobra Kai estão preocupados com a série de Karatê Kid na Netflix. Isso se deve a antigas declarações dos criadores sobre terminar o seriado com cinco temporadas.

Com o lançamento da quarta temporada e a renovação até o quinto ano, os fãs ficaram com medo de que esse pode ser o fim. Para deixar tudo ainda mais misterioso, Xolo Maridueña, o Miguel de Cobra Kai, deu uma declaração curiosa.

Continua depois da publicidade

Ao Express do Reino Unido, o ator indicou que retorna para quinta temporada na Netflix. Porém, Xolo comentou sobre continuar uma série apenas por dinheiro, que é algo que ele não gostaria.

“Eu quero continuar até quando fizer sentido. Algo que você vê em séries que lançam capítulos todas as semanas é que algumas não sabem quando parar, pelo dinheiro ou pelo amor dos fãs. Não há nada pior do que seguir uma série com lealdade por anos para ela terminar da pior maneira”, explicou o ator de Cobra Kai.

Nesse meio tempo, com o lançamento da quarta temporada na Netflix, os criadores comentaram que ainda tem muitas ideias para Cobra Kai, sem pensar em um fim para história ainda. Mas, Xolo Maridueña dá um outro indicativo, o que deixa tudo complicado para os espectadores.

“Espero que a série termine na hora certa, para que possamos olhar para o futuro e pensar, ‘Temos a oportunidade de fazer uma derivada daqui 35 anos porque as pessoas querem mais'”, completou o ator.

Cobra Kai está disponível na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.