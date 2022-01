Ator confirma volta de vilão de O Incrível Hulk na série She-Hulk

Após Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o Abominável foi confirmado em She-Hulk (Mulher-Hulk). Agora, o intérprete do vilão em O Incrível Hulk, Tim Roth, adiantou outro detalhe sobre a série da Marvel no Disney+.

Ao The DisInsider, Roth contou que a forma humana do Abominável volta a também aparecer em She-Hulk. Sem dar muitos detalhes, o artista apenas adiantou com um, “Oh, claro”.

Em She-Hulk pode ser que o personagem não seja tanto um vilão. Em Shang-Chi, por exemplo, o personagem aparece lutando contra Wong, mas como forma de ganhar dinheiro em um clube de lutas.

Após a luta dos dois, Wong e o vilão de O Incrível Hulk saem até mesmo conversando, indicando uma parceria entre os dois.

A forma humana do personagem é de Emil Blonsky, que persegue Bruce Banner em O Incrível Hulk – até que ele ganha os mesmos poderes de transformação.

She-Hulk chega no Disney+

A última personagem importante a ser co-criada por Stan Lee, Mulher-Hulk (She-Hulk) é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters seus poderes, mas ao contrário de Banner/Hulk, Mulher-Hulk é capaz de manter sua inteligência e personalidade.

Tatiana Maslany também se torna mais um talento feminino a liderar um projeto da Marvel seguindo os passos de Brie Larson em Capitã Marvel e Scarlett Johansson no filme da Viúva Negra.

A série de She-Hulk (Mulher-Hulk) deve chegar em 2022 no Disney+.

