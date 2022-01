Ator da Marvel esteve em Um Maluco no Pedaço e fãs não lembram

Conhecido por seu papel como Máquina de Combate na Marvel, Don Cheadle teve uma participação em Um Maluco no Pedaço. No entanto, muitos fãs parecem se esquecer desse trabalho do ator.

Um Maluco no Pedaço trouxe Don Cheadle como ator convidado, interpretando Ice Tray em um episódio da primeira temporada chamado “Amigos, Sempre Amigos”.

Continua depois da publicidade

O ponto principal do episódio é que Will está sofrendo de uma forte saudade de casa e sente falta de sua antiga vida na Filadélfia, Pensilvânia.

Ele sente falta de seus amigos, especificamente Ice Tray, que a Tia Vivian traz à cidade para animar Will.

Embora isso funcione bem no início, Ice Tray logo se apaixona por Hillary e eles começam a namorar, para grande desgosto de Tia Vivian e Tio Phil.

Eles desaprovam seu comportamento despreocupado e indisciplinado, mas Will defende seu amigo e atesta que ele é na verdade um cara responsável e altruísta. Essas informações os alertam sobre o erro de seus pontos de vista antes que Ice Tray volte para a Filadélfia.

Amada série com Will Smith

Um Maluco no Pedaço teve Will Smith como protagonista e impulsionou a carreira do ator da TV para o cinema. Hoje, ele é considerado um dos maiores astros de sua geração.

Don Cheadle também teve uma grande carreira desde sua participação em Um Maluco no Pedaço. Além de interpretar o Máquina de Combate na Marvel, ele teve muitos outros projetos aclamados.

Um Maluco no Pedaço teve muito sucesso na TV brasileira graças ao SBT, entre outros canais. Para muitos fãs, foi o primeiro contato com Will Smith.

Um Maluco no Pedaço está agora disponível na HBO Max.