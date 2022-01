Ator de Cobra Kai foi contra mudança de personagem na Netflix

Durante as primeiras temporadas de Cobra Kai, os personagens mais jovens criaram uma rivalidade entre dojos. Isso fez com que a série de Karatê Kid na Netflix brincasse com mudanças nas equipes.

Inicialmente, por conta disso, alguns personagens viraram verdadeiros vilões. Esse foi o caso do Falcão em parte de Cobra Kai.

De um aluno dedicado que sofria bastante com piadas dos outros, o personagem assumiu a identidade do Falcão ao lutar karatê. Logo, ele se tornou um dos mais fortes estudantes, levando muito a sério a rivalidade entre Cobra Kai e Miyagi-Do.

Porém, no fim da terceira temporada, o Falcão inicia um novo caminho de redenção, voltando a ter uma atitude positiva. O intérprete dele, Jacob Bertrand, foi contra essa mudança.

Ao The Hollywood Reporter, o ator explicou o motivo de não gostar desse arco. Para Bertrand, é mais divertido ser o vilão e ele até quebraria o braço de Demetri “mais 10 vezes se fosse necessário”.

“Ser o vilão é mais divertido porque há mais para fazer. Quando eu fiz o teste para série, não tinha o Falcão. Tinha apenas Eli e eu li o roteiro. Foi um desafio colocar a minha cabeça em fazer dois personagens diferentes – sendo a mesma pessoa que tem os dois dentro dela”, contou o ator.

O intérprete de Falcão em Cobra Kai até relembrou como foi contra a volta para o lado bom quando soube dela.

“Eu fiquei, ‘O quê? Não’. Não, eu quero ser o vilão. Eu quero mais e quero matar alguém (risos)”, completou o ator.

Mais sobre Cobra Kai na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, traz de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

Cobra Kai conta com quatro temporadas na Netflix.