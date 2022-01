Ator de Pacificador fez teste para outro herói da DC

Atualmente em Pacificador, John Cena fez teste para interpretar outro herói da DC: o Shazam. Ele também tentou conseguir um papel na Marvel, mas não teve sucesso, até que veio a oportunidade em O Esquadrão Suicida.

Falando com o Happy Sad Confused, John Cena explicou que teve muitos insucessos no mundo dos super-heróis antes de conseguir o papel de Pacificador. O astro era um dos principais lutadores da WWE, deixando essa carreira um pouco de lado para se dedicar aos trabalhos no cinema e na TV.

“Fui rejeitado para muitos papéis de super-heróis. Shazam é um deles, com certeza.”

“Também tive uma tentativa no universo de Deadpool. Novamente, rejeição.”

“Tentei outros papéis na Marvel, sem sucesso. Mas eu continuei tentando.”

John Cena queria interpretar Shazam

De todos os papéis para os quais não teve aprovação, John Cena lamenta especialmente por não ter conseguido interpretar o Shazam. O personagem acabou sendo vivido por Zachary Levi.

“Eu penso como uma criança, então Shazam era interessante para mim. Eu li o roteiro muitas vezes e gostei muito.”

“Eu não tomo decisões simplesmente com base no que eu quero. Eu tenho sempre que ler o roteiro antes.”

Pacificador é uma série desenvolvida por James Gunn. O cineasta trabalhou em O Esquadrão Suicida, da DC, e Guardiões da Galáxia, da Marvel.

A série do Pacificador, com John Cena, está disponível pela HBO Max.