Ator de Rebelde surpreende com aparição em Ozark

Considerada uma das melhores séries da Netflix, Ozark lançou recentemente a primeira parte de sua temporada final. Muitos fãs se surpreenderam com uma inesperada adição ao elenco da produção: Alfonso Herrera, o eterno Miguel Arango da novela Rebelde e da banda RBD. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação do astro em Ozark e a importância de seu personagem.

“Essa nova temporada marca o capítulo final da história da família Byrde, de uma vida pacata nos subúrbios de Chicago aos empreendimentos criminais nos Ozarks”, afirma a sinopse oficial da temporada final.

Nesse cenário complicado, o personagem de Alfonso Herrera desempenha um papel extremamente importante, e protagoniza algumas das principais reviravoltas da temporada final.

Além da participação especial do astro de Rebelde, o elenco da 4ª temporada de Ozark conta também com Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.

Tudo sobre a participação e o papel de Alfonso Herrera em Ozark

Na temporada final de Ozark, Alfonso Herrera interpreta Javier ‘Javi’ Elizonndro, o carismático e perigoso sobrinho do gângster mexicano Omar Navarro.

“Javi é um membro da família Navarro que se divide entre o papel de soldado obediente do cartel e os planos para tomar o lugar do tio”, afirma a descrição oficial do personagem.

Em uma entrevista ao site Entertainment Weekly, Alfonso Herrera falou sobre o personagem e sua importância na temporada final de Ozark.

“O Javi representa uma nova era desse negócio. Ele é um homem estudado, que encara os negócios da família de maneira bem diferente do tio. O desejo dele é construir e consolidar algo bem maior e mais importante”, comentou o ator.

Durante a entrevista, Alfonso Herrera revelou que já era um fã de Ozark muito antes de ser escalado na série da Netflix.

“Ainda sou um fã da série! Acho que fui uma das primeiras pessoas a assistir Ozark. Lembro de ver as três primeiras temporadas no dia da estreia. Amo as performances do Jason, Laura e Julia, são brilhantes”, afirmou o astro de Rebelde.

Na construção de seu personagem, a intenção de Alfonso Herrera foi criar uma figura bem diferente dos traficantes já conhecidos pelos fãs de Ozark.

“Minha primeira abordagem foi a seguinte: vamos evitar os clichês. Assim, podemos criar um personagem tridimensional, um cara com virtudes e defeitos, aspectos positivos e negativos”, explicou Herrera.

Embora muitos fãs brasileiros conheçam Alfonso Herrera somente como o Miguel de RBD, Ozark está longe de ser a primeira performance internacional do astro.

Na Netflix, o ator mexicano se destacou por seu papel como Hernando na série Sense8, um dos primeiros sucessos internacionais da plataforma.

Além disso, Alfonso Herrera foi um dos protagonistas da série de terror O Exorcista, que contou com duas temporadas na Fox.

A primeira parte da 4ª temporada de Ozark, com Alfonso Herrera, está disponível na Netflix.