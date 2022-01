Ator de Round 6 vence prêmio do Globo de Ouro e quebra tabus

Aos 77 anos, Oh Yeong-su venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em série de TV no Globo de Ouro 2022 pelo papel em Round 6 (Squid Game). Esse troféu com a série da Netflix é um avanço para premiação, quebrando tabus.

O primeiro recorde quebrado é o da idade. O astro de Round 6 se tornou o mais velho a levar um prêmio no Globo de Ouro.

Depois, Oh Yeong-su se torna um caso raro na premiação. É um artista de fora dos Estados Unidos que leva um prêmio importante dentro das categorias de TV, o que é bastante raro.

Em 2022, o Globo de Ouro não teve transmissão por algumas acusações e críticas. Uma delas foi a falta de inclusão e representatividade entre os indicados e jurados.

Essa quebra de tabus com a vitória do ator de Round 6 pode indicar mudanças para o futuro de premiações e do próprio Globo de Ouro.

Round 6 (Squid Game) segue disponível na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

Round 6 (Squid Game) está disponível na Netflix. Já os premiados do Globo de Ouro 2022 podem ser conferidos aqui.