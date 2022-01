Ator de Star Wars vira Cavaleiro da Lua em trailer eletrizante da Marvel

A Marvel divulgou o trailer nacional de Cavaleiro da Lua, nova série do MCU no Disney+. O protagonismo fica com Oscar Isaac, de Star Wars, que assume o personagem na editora.

Além do trailer, que mostra a base da história do Cavaleiro da Lua, a Marvel ainda revelou a data de estreia. A produção chega no Disney+ em 30 de março.

O seriado deve contar a origem do Cavaleiro da Lua e como Marc Spector se torna o herói. Um detalhe já visto é que o MCU vai adaptar as múltiplas personalidades do protagonista.

Confira abaixo o trailer nacional de Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel no Disney+.

Bem-vindos ao caos. 🌙 Chegou o novo trailer de #CavaleiroDaLua da Marvel Studios, uma Série Original. Estreia em 30 de março no #DisneyPlus. pic.twitter.com/iihRtNsav4 — Disney+ Brasil (@DisneyPlusBR) January 18, 2022

Mais sobre Cavaleiro da Lua no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Knight. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em um leva de produções que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+

