Ator de The Mandalorian surge em novo papel em Boba Fett e fãs não notam

Star Wars: O Livro de Boba Fett trouxe um ator de The Mandalorian junto de Din Djarin no quinto episódio dessa primeira temporada. Muitos fãs podem não ter percebido isso.

Max Lloyd-Jones foi o dublê de corpo de Mark Hamill como Luke na segunda temporada de The Mandalorian. O rosto dele foi digitalmente substituído pelo de Hamill.

Já em O Livro de Boba Fett, podemos ver Lloyd-Jones como o piloto de X-Wing, o tenente Reed. Os dois veem Din Djarin testando a nova nave dele sobre Tatooine.

Essa participação do ator na nova série de Star Wars indica que ele pode retornar em The Mandalorian, novamente servindo como dublê de Mark Hamill.

Com isso, devemos ver Grogu e Luke Skywalker novamente até o fim da série do Disney+. Veja uma imagem do ator em The Mandalorian e O Livro de Boba Fett, abaixo.

“O Livro de Boba Fett é uma emocionante aventura de Star Wars. Veremos lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenário Fennec Shand navegando pelo submundo da galáxia, quando retornam às areias de Tatooine para reivindicar o território antes governado por Jabba o Hutt e seu sindicato do crime”, diz a sinopse oficial.

Temuera Morrison e Ming-Na Wen retornam como Boba Fett e Fennec Shand, respectivamente. Eles interpretaram os papéis em The Mandalorian. Morrison ingressou no universo Star Wars em Ataque dos Clones, como Jango Fett (e seus clones).

Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson trabalham como produtores executivos.

Star Wars: O Livro de Boba Fett já está disponível no Disney+.