Ator de The Office diz que Brad Pitt e Johnny Depp são “aberrações”

Rick Gervais, conhecido por After Life na Netflix e The Office do Reino Unido, trouxe uma comparação curiosa na revista New Musical Express. Para o comediante, Brad Pitt, Johnny Depp e George Clooney são “aberrações”.

O ator se disse incomodado com a perfeição apresentada pelos astros de Hollywood. O humorista de After Life e The Office comentou preferir a “humanidade”.

“São as pessoas que eu quero representar. São assim que as pessoas são. Os personagens de After Life não são aberrações. O Brad Pitt, o Johnny Depp e o George Clooney que são aberrações. Ninguém é igual a eles”, destacou o famoso.

Nessa visão dele, Ricky Gervais acredita que o mundo real e as pessoas normais “é que são engraçadas”. O comediante usa dessa inspiração para criar os projetos dele, como a própria The Office, que inspirou a amada versão americana.

“Você dá uma volta por uma cidadezinha do britânica e está cheia de gente que se parece comigo. Eles são ferrados. O mundo real é muito mais maravilhoso, maluco e esquisito do que a ficção. E eu escrevo sobre essas pessoas porque aqueles que se dão bem não são engraçados”, completou o humorista.

After Life está com todas temporadas na Netflix

After Life conta a história de Tony, que viu sua vida perfeita desabar após a morte de sua esposa Lisa, a ponto de cogitar o suicídio. Ao invés disso, ele decide viver o máximo que puder, fazendo e dizendo tudo o que tiver vontade. Enquanto isso, seus amigos lutam para trazer o antigo Tony de volta.

After Life foi estrelada por Ricky Gervais, contando com nomes como Penelope Wilton (Harriet Jones em Doctor Who) e David Bradley (Walder Frey em Game of Throne) no começo da série da Netflix.

Além dos três, o elenco teve nomes como Tom Basden, Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson, Madeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty e Diane Morgan. Ashley Jenses e Kerry Godliman, que trabalharam com Ricky Gervais em Extras e Derek, respectivamente, completaram o time que esteve em algum ponto do seriado.

Ricky Gervais é mais conhecido como uma das mentes por trás do The Office original, do Reino Unido. O famoso também interpretou o protagonista dessa comédia.

A Netflix conta com as três temporadas de After Life.