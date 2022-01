Ator de The Witcher responde se personagem sumido pode voltar

Alerta de spoilers

No começo da segunda temporada de The Witcher, os assinantes da Netflix conhecem Nivellen. O antigo amigo do Geralt de Henry Cavill foi transformado em um monstro por uma maldição após ter abusado sexualmente de mulheres.

Após descobrir o que Nivellen fez, Geralt tira Ciri de perto do antigo amigo e o deixa sozinho. Desde esse momento, os espectadores de The Witcher não sabem mais sobre o personagem sumido.

Para o Collider, Kristofer Hivju, conhecido por Game of Thrones, comentou sobre o papel dele como Nivellen. O ator acredita que o personagem pode retornar em The Witcher e ainda buscar uma redenção na Netflix.

“Eu acredito que nós podemos mudar e eu acho que ele tem um caminho muito grande dentro do remorso do que ele fez. Então, eu acho que ele pode voltar disso. E eu não acho que ele tem coragem de tirar a própria vida, então eu acredito nele”, respondeu o ator.

O que Nivellen fez em The Witcher é cruel e imperdoável. Nesse caso, uma redenção pode até ser difícil. Mas, se tratando desse universo, tudo pode acontecer, até quem sabe um retorno do personagem buscando essa complicada volta por cima.

