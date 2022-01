Ator pode ser demitido de Rebelde por comportamento problemático, diz revista

A revista mexicana TV Notas afirma que a produção de Rebelde ameaçou demitir Sergio Mayer Mori, o Esteban da série da Netflix, após o ator apresentar um comportamento problemático. Além da falta de comprometimento, o artista estaria sendo arrogante com os colegas.

A publicação mencionou primeiro que Sergio Mayer Mori se sente como a grande estrela da produção. O ator de Esteban teria dito aos colegas que a série da Netflix só vai ser um sucesso por causa dele.

O ator vem de família famosa na indústria do audiovisual mexicano. O intérprete de Esteban é filho de Bárbara Mori, a protagonista de Rubi, e de Sergio Mayer, de A Feia Mais Bela.

A revista garante que o ator “é prepotente e sente-se superior aos colegas”. O comportamento problemático teria levado a Andrea Chaparro, a MJ, a conversar em particular com Sergio Mayer Mori. Depois, a produção da série da Netflix teria dado um último aviso ao artista.

A publicação até diz que Rebelde pode matar Esteban na história para se ver livre de uma vez por todas do ator. A TV Notas relata ainda que Sergio Mayer Mori teria ficado preocupado após a intervenção dos produtores.

“Obviamente ele está preocupado, porque está sendo muito bem pago na série e com isso pode se dar os luxos de que tanto gosta. Além disso, é dali que sai o sustento da filha dele. Ele também sabe que esse projeto pode catapultar sua carreira”, conclui a revista.

Rebelde está disponível na Netflix com uma temporada

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.