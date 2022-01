Ator reage às cenas de amor da namorada em Rebelde

A versão de Rebelde da Netflix foi mais ousada que as novelas da franquia. Romances e cenas de amor não faltaram, como aconteceu com os personagens de Azul Guaita e Sergio Mayer Mori.

Na primeira temporada, Jana e Estebán são colocados como interesses amorosos. Com a trama e os momentos de amor, Sebastián Poza, o namorado de Azul Guaita, não fugiu de reagir às cenas.

O também ator está namorando a estrela de Rebelde há dois anos. Questionado se foi difícil assistir ao seriado da Netflix, o jovem se disse orgulhoso da namorada.

“Sim, vi as cenas de Azul com Sergio. Achei elas muito bonitas. A verdade é que é um trabalho, do começo ao fim, é fazer uma cena a mais. E é claro que é muito mais difícil ficar nu e dar beijos, mas no fim é apenas uma cena. Estou muito feliz e orgulhoso, principalmente por Azul”, respondeu o jovem ator para Eden Dorantes.

Poza ainda destacou que “todo o elenco está muito bem, que na verdade são ótimos atores”. O namorado da Jana de Rebelde ainda afirmou ter gostado bastante de assistir a produção.

Nova versão de Rebelde está disponível na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.