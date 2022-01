Ator rebate críticas de Rebelde espalhar preconceito com cena

Rebelde é acusada na Netflix de praticar preconceito contra colombianos em uma das primeiras cenas da temporada. O momento acontece quando o personagem Dixon aparece na Elite Way School.

Um dos personagens olha para ele e afirma que todos colegas “devem esconder as carteiras e celulares”, o chamando de ladrão por conta da nacionalidade. Pelo momento, espectadores do país acreditam que Rebelde utilizou um estereótipo preconceituoso.

Continua depois da publicidade

Ao site Infobae da Colômbia, o intérprete de Dixon, Jerónimo Cantillo, comentou sobre o momento. O ator defendeu Rebelde e deu o ponto de vista dele sobre a série da Netflix trazer a cena com a ofensa.

“O que eu acredito é que esses são temas que podem ser discutidos a qualquer momento. É simplesmente algo que está escrito e tenho que dar vida ao ator, mas ao contrário do que pensam, procuro buscar minha identidade como colombiano, no caso de Dixon. Não vi nada de errado nisso, a verdade é que encontrei a oportunidade de mudar o estereótipo colombiano com esse papel”, explicou o ator de Rebelde.

Cantillo fez outra defesa ao papel de Dixon. O ator da Netflix acredita que consegue passar uma mensagem sobre a diversidade colombiana com Rebelde.

“Graças a Dixon, também foi possível colocar uma parte da realidade diante do mundo e isso é que a Colômbia é diversa, multicultural e tem sotaques diferentes”, completou o famoso.

Mais sobre versão de Rebelde na Netflix

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.