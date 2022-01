Ator responde após ter morte em The Walking Dead chamada de “boba”

The Walking Dead já mostrou a morte de inúmeros personagens de formas bem dramáticas. Uma que muitos fãs consideram “boba” é a de Tyreese na quinta temporada. Agora, sete anos após a morte do personagem, o ator Chad Coleman rebateu essas críticas.

No seriado, Tyreese morreu depois de ser mordido no braço por um zumbi. Ele teve o braço amputado, mas acabou falecendo por conta da perda de sangue.

No podcast The VOC, Coleman falou sobre a morte dele, que foi considerada por um espectador em específico como “a morte mais boba de todas”.

“Eu não acho isso”, disse o ator de The Walking Dead. “Quantas vezes você vê um homem afro-americano com poder e vulnerabilidade assim? Ele não é o Pantera Negra, mas uma incrível mistura de vulnerabilidade.

Coleman continuou: “Eu amo interpretar isso. O cara pode pegar um martelo e esmagar seu rosto e depois se sentir mais vulnerável por sua família e pessoas. Eu acho que o episódio é totalmente apropriado para o que ele era”.

“Se você nunca viu o programa e assiste a esse episódio, você entende quem é Tyreese”, acrescentou Chad Coleman.

The Walking Dead terá grande mudança na 11ª temporada

A segunda parte da 11ª temporada de The Walking Dead retorna com uma grande mudança. A série de zumbis volta a ter um salto no tempo na história.

Nos Estados Unidos, o retorno está confirmado para 20 de fevereiro, com o capítulo No Other Way. A sinopse promete que o episódio responde o fim aberto de For Blood, o último episódio da 11ª temporada exibido até então.

A história continua com Maggie, Daryl, Negan, Gabriel e Elijah na batalha contra os Ceifadores. Mas, a sinopse da AMC adianta que um salto no tempo acontece, levando a trama diretamente para Commonwealth.

Esse salto no tempo será tocado a partir do segundo capítulo após o retorno de The Walking Dead, New Haunts. O texto afirma que “semanas se passaram após integrantes de Alexandria terem chegado em Commonwealth. Eles ganharam as classificações, entraram em empregos e fizeram novos amigos”.

Será uma mudança grande, com The Walking Dead partindo para o arco final, que deve ser a revolta desses mesmos sobreviventes contra o sistema dessa grande comunidade.

Os novos episódios da 11ª temporada chegam pelo Star+ no Brasil – ainda sem data confirmada.