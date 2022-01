Ator responde sobre 2ª temporada de Fique Comigo

A Netflix trouxe mais uma adaptação de Harlan Coben com Fique Comigo. Com o sucesso do suspense, fãs começaram a questionar sobre uma segunda temporada.

Richard Armitage, conhecido pelas produções do escritor na Netflix, comentou sobre o assunto com a Hello!. Para o ator, a história de Fique Comigo está finalizada – então, os fãs não devem esperar por mais.

“Se você tivesse me pedido sobre Não fale com estranhos, eu teria dito que sim, que você pode fazer uma segunda temporada. Mas, Fique Comigo eu acho que tem um fim fechado”, respondeu Armitage.

O astro da Netflix ainda aponta que o grande mistério de Fique Comigo termina com a primeira temporada. Assim, seria difícil seguir de alguma forma com a história.

Fique Comigo está disponível na Netflix

“O desaparecimento de Carlton Flynn, que acontece 17 anos depois do desaparecimento de Stewart Green, provoca uma reação em cadeia nas vidas das pessoas ligadas a eles”, afirma a sinopse de Fique Comigo na Netflix.

Fique Comigo foca na história de Megan Pierce, uma mãe suburbana que esconde um passado conturbado, enquanto leva a vida dos sonhos com o marido Dave e os três filhos.

O co-protagonista da produção é Michael Broome, um detetive ainda assombrado por um caso não resolvido: o desaparecimento de Stewart Green, um homem pacato que sumiu sem deixar vestígios há mais de 17 anos.

Quando outro homem desaparece em pleno aniversário do sumiço de Stewart, Broome lidera a investigação em um esforço para exorcizar os demônios do passado.

A investigação de Broome expõe feridas antigas da cidade onde a trama é ambientada, e ameaça abalar as estruturas da comunidade e mudar para sempre a rotina dos moradores.

Fique Comigo pode ser conferida na Netflix.