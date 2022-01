Ator revela dificuldade para 3ª temporada de Expresso do Amanhã

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) chegou com a terceira temporada na Netflix. Mas, Daveed Diggs, o intérprete de Andre Layton, foi sincero sobre dificuldades nas gravações.

A maior parte do seriado é filmado em um trem. Com a pandemia, a situação se tornou difícil porque a produção também tinha que evitar um surto em Expresso do Amanhã.

Para terceira temporada, a série da Netflix passou a ter algumas tramas mais afastadas do local fechado. Mas, para Entertainment Weekly, o astro de Snowpiercer comentou para Entertainment Weekly que as dificuldades continuaram.

“As fronteiras do Canadá foram fechadas enquanto estávamos lá. Muitos de nós costumavam voltar para casa nos finais de semana para visitar a família e conseguir apoio, mas não conseguimos fazer isso nesta última temporada”, confessou o astro.

Por outro lado, o elenco de Expresso do Amanhã ficou ainda mais unido.

“Foi muito duro para o elenco passar sete meses sem ver os familiares, o que foi difícil, mas o elenco buscou apoio dentro de si, o que deixou todos mais unidos”, concluiu Daveed Diggs.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) se passa mais de sete anos depois que o mundo se tornou um deserto congelado. Se concentra nos remanescentes da humanidade que habitam um trem em movimento perpétuo, com 1.001 vagões, que circula o globo.

A série de Expresso do Amanhã tem Daveed Diggs (Black-ish) como protagonista, além de Jennifer Connelly.

O ator vive o ex-detetive Layton. Na primeira temporada, com receio de se juntar ao motim que acontece nos fundos do trem, o personagem pode se tornar útil para os comandantes do expresso. Enquanto isso, a atriz é Melanie, que faz parte do comando do trem.

A série foi criada por Josh Friedman e Graeme Manson.

Expresso do Amanhã (Snowpiercer) está disponível pela Netflix no Brasil, com novos episódios às terças-feiras.