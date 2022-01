Ator revela ter mostrado o próprio pênis em Euphoria

Ansel Pierce teve uma cena de nudez frontal no primeiro episódio da segunda temporada de Euphoria. Depois de muitos comentários nas redes sociais, o ator revelou a verdade: sim, ele mostrou o próprio pênis na cena. Ele não usou nenhum tipo de prótese.

Ansel Pierce abordou o assunto no TikTok (via Decider).

“Sim, é o meu próprio corpo no banheiro”, comentou o ator de Euphoria.

“Não é uma prótese, tenho recebido muitas perguntas!”

Ansel Pierce vem se divertindo com toda a fama que veio depois de meros 20 segundos de tempo de tela em Euphoria.

“Vocês são hilários”, disse Ansel Pierce para os fãs.

“Tenho visto muitos vídeos analisando cada pedacinho da cena. Isso é alucinante. Estou rindo muito aqui. Podem enviar tudo para mim. Tenho me divertido muito.”

Euphoria está disponível na HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, a HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Como citado, Euphoria pode ser vista no Brasil pela HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.