Ator sobre cena de sexo com ator de Grey’s Anatomy em Euphoria: “O set riu”

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Euphoria trouxe um momento comentado no HBO Max. O Cal de Eric Dane, conhecido por Grey’s Anatomy, apareceu em uma cena de sexo com um homem misterioso.

Nas redes sociais, Christin Byrdsong se identificou como o intérprete desse interesse amoroso de Cal. O ator contou que realizou um sonho ao contracenar com Dane.

“Foi um sonho trabalhar com um elenco incrível, um diretor espetacular e um elenco talentoso. E eu filmei uma cena de sexo com a minha paixão e inspiração de infância”, escreveu Byrdsong.

A partir da revelação, internautas começaram a pedir sobre como foi a experiência em Euphoria. Foi quando o ator contou a reação do set na gravação da comentada cena de sexo do astro de Grey’s Anatomy.

“A gravação foi completamente profissional. É totalmente falso. Uma peça foi construída pelo coordenador de intimidade para ir entre a cara dele e minha bunda. Super tranquilo e profissional. Quando eu estava no set, pediram se eu estava em uma posição confortável e respondi, ‘Sonhos se realizam’. O set inteiro riu”, contou Byrdsong.

Euphoria está disponível no HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

