Ator teve dois personagens em Chicago P.D. e fãs não notaram

Séries com muitas temporadas podem ter elencos enormes por conta de muitos papéis pontuais. Mas, Chicago P.D. conta com um ator que teve dois personagens, sem que muitos fãs notassem.

Isso aconteceu com Kurt Naebig. Primeiro, o ator apareceu em Chicago P.D. como Bruce Belden.

Continua depois da publicidade

O policial apareceu durante a primeira temporada, tendo uma relação complicada com Hank Voight. No 13º episódio do ano de estreia, o ator deixou o papel – mas, não a série.

Na nona temporada, quase uma década após a estreia dele, Kurt Naebig retornou como Bench, o bartender. Com um visual mais envelhecido, o ator voltou para Chicago P.D.

Pelo passar dos anos, os fãs não notaram esse retorno. O melhor é que pode ser que o ator volte ao papel, o que é bem interessante.

Chicago P.D. não colocou se Bench pode ter alguma relação com Bruce Belden. Veja abaixo as participações do ator no seriado.

Séries de Chicago não devem ganhar evento crossover em 2022

Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med devem ficar sem um evento crossover para as atuais temporadas. Os chefes dos seriados comentaram abertamente sobre a dificuldade do especial acontecer nessa primeira parte de 2022.

Diane Frolov e Andrew Schneider, chefes de Chicago Med, contaram ao TV Insider que não existem planos para um crossover. A declaração reforça o que foi dito pela produção de Chicago Fire antes.

O principal motivo é por conta da pandemia. Um evento crossover envolve gravações com muitas pessoas, o que se torna difícil nessa situação – ainda mais com a variante Ômicron se espalhando rapidamente.

Apesar disso, os chefes de Chicago Med reforçaram outro indicativo dado pelas outras produções. Crossovers menores, com um ou outro personagem transitando entre os seriados, podem acontecer.

“Pessoas de Chicago P.D. e Fire devem aparecer na nossa série, como ao contrário também”, afirmou Frolov.

Chicago Fire está na 10ª temporada, enquanto Chicago P.D. exibe a nona e Chicago Med, a sétima. No Brasil, a exibição acontece pelo canal Universal.