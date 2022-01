Atriz culpa espectadores por críticas de Emily em Paris

Emily em Paris recebeu críticas na Netflix pelos estereótipos apresentados, principalmente dos franceses. A atriz Philippine Leroy-Beaulieu, nascida na Itália e de nacionalidade francesa, culpa os próprios conterrâneos pela controvérsia, afirmando que o povo local não sabe rir de si mesmo.

A intérprete de Sylvie Grateau disse ao PageSix que Emily em Paris brinca com todas nacionalidades. Mas, os franceses levaram em conta apenas o retrato da população local.

Continua depois da publicidade

“Os franceses sabem como rir dos outros, mas não sabem rir de si mesmos. Eles sempre se ofendem e ficam chateados quando riem deles, eles não percebem que (o criador) Darren Starr também faz graça com os americanos – eles não perceberam isso. Eles não têm senso de humor, é o que eu acho”, declarou Philippine.

Na segunda temporada, Emily em Paris também foi criticada por um estereótipo ucraniano. Uma personagem do país europeu foi retratada como uma ladra e que não gosta de pagar pelas coisas – o que gerou críticas até de um Ministro da Ucrânia.

Mais sobre Emily em Paris na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Emily em Paris tem duas temporadas na Netflix.