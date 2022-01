Atriz de Bridgerton indica cenas quentes entre dois personagens na 2ª temporada

A segunda temporada de Bridgerton se aproxima e Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington na série da Netflix, revelou que podemos esperar cenas quentes entre a personagem dela e Colin Bridgerton, vivido por Luke Newton.

A atriz conversou com a Elle e disse que as piadas inapropriadas entre os dois ganharão vida nessa nova leva de capítulos.

“Ah, sim, vai acontecer!”, ela confirmou. “Nós costumávamos brincar sobre isso, piadas realmente inapropriadas, como, ‘Não seria engraçado se fizéssemos isso?'”.

“Conforme o tempo passa, isso se torna mais real. Agora não é mais engraçado!”, continuou Nicola Coughlan. “Todo mundo disse: ‘você vai ter de beijar Luke! Na boca!'”.

Vamos ver se eles se tornarão um casal em Bridgerton, ou se será apenas um caso mais passageiro.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.