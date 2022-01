Atriz de Frozen se desculpa por cena de sexo em A Vizinha da Mulher na Janela

Kristen Bell, conhecida por estar no elenco internacional de Frozen, aparece em papel bem diferente em A Vizinha da Mulher na Janela. No seriado da Netflix, inclusive, a atriz tem uma cena de sexo.

É uma forma diferente dos fãs observarem o trabalho da atriz. Antes, Kristen Bell também esteve em produções como The Good Place.

A cena de sexo deu tanto o que falar que a atriz de A Vizinha da Mulher na Janela pediu desculpas para um espectador nas redes sociais. O internauta comentou que estava vendo o seriado da Netflix com a mãe e a namorada quando o momento quente começou.

“Acabei de ver a Kristen Bell ser completamente selvagem com a minha namorada e a minha mãe no mesmo quarto”, contou o fã.

A atriz de Frozen notou a publicação e riu dela. Ao mesmo tempo escreveu, “Desculpe, cara”. Confira abaixo esse momento curioso envolvendo a série da Netflix.

A Vizinha da Mulher na Janela funciona como uma sátira a produções famosas de suspense. Na série da Netflix, a protagonista passa o dia bebendo vinho e observando a vizinhança, quando acredita ter presenciado um assassinato.

A equipe de produção por trás de A Vizinha da Mulher na Janela, claramente tinha a intenção de produzir algo divertido – afinal, o próprio título faz referência a paródias e famosos filmes de suspense.

Mas o thriller satírico conta com o mesmo problema do filme A Deadly Adoption: – uma paródia dos longas do canal Lifetime, lançada em 2015 por Kristen Wiig e Will Ferrell – a ausência completa de piadas e momentos cômicos.

Os criadores da série, claramente, conhecem o material que desejam parodiar. A premissa estabelece um simulacro dos principais clichês dos suspenses psicológicos, completado pelos óbvios sinais de que “algo está errado com essa situação”.

Um dos principais problemas da série é sua duração. A Vizinha da Mulher na Janela leva um bom tempo para desenvolver sua história, e acaba esticando um mistério que poderia ser resolvido em 90 minutos por 8 episódios de meia-hora cada.

Ao invés de agilizar a trama, a produção aposta em desvios e pistas falsas, tudo isso com uma progressão extremamente lenta.

Os roteiristas, em especial, parecem ser fãs do método de “alongamento de piadas” – que funciona em séries como Os Simpsons, mas costuma trazer grandes problemas para produções live-action.

“Os personagens permanecem em situação desconfortáveis, que nunca quebram a barreira da comédia”, afirma a análise do site Entertainment Weekly.

Um dos poucos aspectos elogiados da série é a atuação da atriz de Froze, Kristen Bell – o que se deve ao talento da atriz, não à qualidade da série.

“Bell é uma excelente atriz cômica, e entra de cabeça no tom inconsistente de A Vizinha da Mulher na Janela, mas pouco pode fazer para compensar as narrações intencionalmente floreadas e exageradas”, conclui a análise da publicação.

A Vizinha da Mulher na Janela está disponível na Netflix.