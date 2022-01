Atriz de Malévola aparece irreconhecível em novo filme

Elle Fanning, de Malévola, apareceu irreconhecível nas primeiras imagens da série The Girl from Plainville. A obra é baseada em uma história real.

O seriado adapta a história de Michelle Carter, adolescente condenada a dois anos de prisão por ter incentivado o namorado a cometer suicídio em 2014.

A própria Elle Fanning, que interpreta Carter, compartilhou as imagens dela caracterizada na série. Em uma delas ela está sentada ao ator que interpreta o advogado de Michelle. Já na outra ela é escoltada pela polícia.

“The Girl from Plainville. Chegando em breve no Hulu”, escreveu a atriz de Malévola na legenda das fotos.

Fanning, que trabalha desde muito jovem como atriz, aparece de cabelos compridos e loiros. Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre The Girl from Plainville

O caso que inspirou a série com Elle Fanning aconteceu em 2014. Na época, Conrad Roy cometeu suicídio e foram encontradas mensagens trocadas entre Michelle Carter e ele, com ela incentivando-o a tirar a própria vida.

Ela foi condenada a 2 anos e 6 meses de prisão, que foram convertidos em 15 meses de prisão e 5 anos de liberdade condicional.

The Girl from Plainville foi criada por Liz Hannah (Mindhunter) e Patrick Macmanus (Marco Polo). A série é baseada no artigo de Jesse Barron.

Além de Elle Fanning, o elenco conta com Chloë Sevigny, Colton Ryan, Callie Brook McClincy, Aleks Alifirenko Jr., Jeff Wahlberg e Kai Lennox.

The Girl from Plainville está prevista ainda para 2022, sem data específica definida.