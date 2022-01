Atriz de Rebelde gera polêmica ao ser acusada de virar cópia de Anahí

Já disponível na Netflix, Rebelde está fazendo muito sucesso com o público brasileiro e latinoamericano. Mas muita gente não gostou de Azul Guaita, a intérprete de Jana Cohen. A personagem é considerada a “nova Mia Colucci” da Elite Way School, mas gera polêmica nas redes por supostamente copiar o estilo de Anahí.

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse de Rebelde na Netflix.

Em Rebelde, Jana Cohen pode ser chamada de protagonista. Filha de um influente produtor musical, ela deseja construir uma carreira de sucesso sem a ajuda do pai.

O site El Comercio explicou tudo sobre a polêmica de Jana nas redes sociais; veja abaixo e tire suas próprias conclusões.

Azul Guaita copia Anahí em Rebelde?

Para quem não se lembra, a versão original de Rebelde (lançada em 2004), foi protagonizada por Anahí, Dulce María e Maite Perroni, junto com Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez.

Anahí ficou famosa no mundo inteiro por interpretar a divertida Mía Colucci, uma garota rica e mimada, mas com um grande talento musical.

Fãs da novela original lembram-se o característico estilo da personagem, marcado por um chapéu de cowboy cor-de-rosa, cores chamativas, botas de cano alto e a icônica estrelinha na testa.

O estilo de Jana Cohen na nova versão de Rebelde, além do papel da personagem na série, provocaram uma inusitada controvérsia nas redes sociais.

Muitos fãs usaram o Twitter para detonar o estilo de Jana e afirmar que a personagem nunca chegaria aos pés de Mia.

Embora a maioria dos comentários esteja relacionado à caracterização da personagem, trolls também atacam sua intérprete, a atriz mexicana Azul Guaita.

Muita gente esquece que a caracterização de Jana não é culpa de sua intérprete. Afinal de contas, a personagem sofre por acreditar que não tem talento suficiente para assumir o papel de Mia na banda cover.

Quando a banda cover se apresenta pela primeira vez, sob ordens da Seita, é Jana que fica com o chapéu de cowboy de Mia.

A reação dos fãs de Rebelde

Listamos abaixo alguns dos comentários feitos por fãs nas redes sociais sobre Jana Cohen em Rebelde (confira as reações originais ao final da matéria).

“Jana e Estebán, vocês nunca serão Mia e Miguel.”

“Jana, você nunca será Mia Colucci.”

“Estebán e Jana, extremamente sem sal, sem química nenhuma. E ainda tem gente que compara esse casal com Mia e Miguel. Pelo amor de Deus, completamente nada a ver.”

“Não estou gostando desse casal Jana e Estebán, acho forçado para caramba eles tentarem recriar Mia/Miguel sem as brigas. Além disso, não consigo aceitar essa expressão orgulhosa do intérprete do Estebán depois de tudo que ele falou sobre RBD.”

“A garota principal que eles querem transformar na nova Mia não sabe cantar, estou chorando.”

Rebelde está disponível na Netflix. A série já foi renovada para a 2ª temporada.