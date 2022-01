Atriz de The Witcher sofre o mesmo que Henry Cavill como Superman

Alerta de spoilers

A segunda temporada de The Witcher mudou alguns aspectos importantes da história original. Uma das personagens que teve a trajetória alterada foi Yennefer e Anya Chalotra como intérprete da personagem pode passar o mesmo que Henry Cavill passou como Superman.

Após O Homem de Aço, muitos fãs criticaram o filme em razão do Superman matar Zod no fim. Foi argumentado que isso mudou a essência do personagem e algo similar acontece com Yennefer na série da Netflix.

Nos livros, Yennefer se torna a amante de Geralt e figura materna para Ciri, ensinando-a a controlar os poderes dela. Os três se tornam uma família.

Já na série da Netflix, Yennefer engana Geralt e Ciri, na intenção de entregar a menina para a criatura Voleth Meir, para conseguir os poderes dela de volta. No fim, ela se redime e arrepende-se disso, mas muitos estão preocupados que não pode haver volta depois disso.

Muitos fãs temem que Yennefer e Geralt não podem se tornar amantes depois disso. O jeito é aguardar para saber qual será o rumo da história daqui para a frente.

Estrelada por Henry Cavill, The Witcher tem duas temporadas na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuida de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.