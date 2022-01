Atriz de Todos Mentem entra para Elite na Netflix

A Netflix anunciou novas adições ao elenco da sexta temporada de Elite, antes mesmo da quinta estrear na plataforma de streaming. Dentre elas, está uma atriz de Todos Mentem, da HBO.

Quem chega a Las Encinas nesse sexto ano da série são: Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Ander Puig e Álex Pastrana.

Continua depois da publicidade

Carmen Arrufat é quem estrelou Todos Mentem, além de ter trabalhado em La Inocencia e Hit. Nessa última, ela contracenou com Álvaro de Juana.

Já Ana Bokesa estrelou Capitulo 0 e Razas, Primer Acto. Ander Puig conta com apenas um crédito, tendo estrelado Ser o no Ser. Álex Pastrana, por sua vez, estrelou La Jefa.

Veja os tuites de anúncio do elenco de Elite, abaixo.

Ander Puig e Álex Pastrana. 👀 pic.twitter.com/mAtGFBu8D0 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 31, 2022

Além de Histórias Breves, Elite tem quinta temporada confirmada na Netflix

Elite ainda nem lançou a quinta temporada, mas a Netflix já confirma que um sexto ano está garantido. Além disso, com especiais de Histórias Breves 2, as histórias do quarto ano devem ser fechadas e ainda podem preparar os fãs para o quinto.

A quinta temporada de Elite contará com a introdução da atriz espanhola Isabel Garrido como uma nova estudante de Las Encinas, cuja identidade ainda não foi revelada. Além disso, terá a argentina Valentina Zenere como Sofía e o brasileiro André Lamoglia será Gonzalo.

Garrido é conhecida principalmente por sua performance como Nerea na série A Desordem que Ficou, também disponível na Netflix. Na elogiada produção, a atriz contracenou com Arón Piper.

Elite tem a intenção de compensar com novos personagens a saída de figuras queridas pelos fãs. Miguel Bernadieu e Arón Piper, os intérpretes de Guzmán e Ander, se despediram de seus personagens ao final da quarta temporada.

A identidade da personagem de Isabel Garrido ainda não foi revelada, mas a nova aluna pode se envolver em algumas das histórias mais chocantes de Elite.

A quarta temporada terminou com muitas pontas soltas: a morte de Armando, a relação de Rebeca e Mencía, e a conexão entre Samuel e Ari.

Elite deve chegar com a quinta temporada em 2022 na Netflix. Histórias Breves 2 tem um capítulo disponível e outros dois são lançados em 20 e 23 de dezembro.