Atriz pede para criador de Euphoria diminuir suas cenas de topless

Euphoria pode focar em jovens no fim da vida escolar, mas os temas da série do HBO Max são adultos, contando com nudez. Na segunda temporada, Sydney Sweeney pediu para o criador Sam Levinson reduzir as cenas dela de topless.

Na série, a atriz aparece como Cassie Howard, perseguida por uma polêmica história sexual. Um dos focos da personagem em Euphoria é o relacionamento com Christopher McKay (Algee Smith), marcado por idas e vindas.

Para segunda temporada, Sydney Sweeney teve mais poder em dizer quando não queria cenas com topless. A revelação foi feita ao The Independent, ao tratar sobre o desafio dos momentos com nudez.

“Havia mais momentos que Cassie estaria sem camisa e eu disse para Sam, ‘Eu não acho que seja necessário’. Ele respondeu, ‘Ok, não precisamos disso’. Eu nunca senti que Sam tentou forçar ou simplesmente queria colocar nudez em uma série da HBO. Quando eu não quis fazer, ele não fez”, explicou a atriz de Euphoria.

Euphoria está disponível na HBO Max no Brasil

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, a HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pela HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.