Atriz teve pesadelos por causa de cena de Arquivo 81

Arquivo 81 foi elogiada pelo suspense e terror na Netflix. Acontece que alguns momentos deram pesadelos até mesmo para o elenco.

Dina Shihabi, a intérprete de Melody, afirmou que um dos momentos difíceis para ela foi no segundo episódio. Uma cena tem Melody espiando o culto de Samuel cantando a trilha característica do seriado.

A estrela de Arquivo 81 sentiu medo na hora da gravação e depois ao assistir a cena.

“Eu tive medo no set quando ouvi o som do ritual e da respiração. Me deixou assustada e me deu pesadelos. E vendo ao seriado, eu fiquei com ainda mais medo, mais do que senti nas gravações. Ver me deu novos pesadelos. Ou eu sou assustada, e tudo me deixa com medo, ou eles fizeram um ótimo trabalho ao executar isso, porque foi assustador no dia e ao assistir”, contou a atriz.

Muitos fãs concordam que Arquivo 81 conseguiu um resultado interessante na Netflix.

A história de Arquivo 81 na Netflix

Em Arquivo 81, Dan Turner, interpretado por Mamoudou Athie, é o protagonista, e assume o papel de arquivista.

O hobby de Dan envolve a restauração de antigas fitas VHS, mas tudo muda quando o arquivista recebe a visita do milionário Virgil.

Virgil pede para Dan restaurar diversas fitas VHS queimadas no incêndio que destruiu o complexo de apartamentos conhecido como The Visser.

O único lugar que o milionário enxerga como digno para o projeto de restauração é um laboratório no meio do nada. Com relutância, Dan aceita a proposta, e passa a viver em total solidão pelas próximas semanas.

As regras do trabalho são bastante simples: Dan não pode entrar em contato com ninguém além do próprio Virgil e de funcionários de sua empresa.

Quando Dan começa a restaurar as fitas, a segunda narrativa de Arquivo 81 se inicia.

Os vídeos pertenciam a Melody Pendras, uma residente de The Visser nos anos 90. A jovem estudante de sociologia criava um projeto audiovisual sobre a busca por sua mãe biológica, que supostamente mantinha uma forte conexão com o complexo de apartamentos.

No entanto, à medida que Melody descobre estranhas melodias cantaroladas pelos dutos de ar – e vizinhos ainda mais sinistros –, Dan também começa a viver as mesmas experiências.

Arquivo 81 está disponível na Netflix com a primeira temporada.