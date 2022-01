Atriz vai de paródia pornô de Euphoria para série original

Atualmente, Euphoria é uma das produções mais aclamadas da HBO. A série é famosa por suas ousadas cenas explícitas e pela abordagem de temas polêmicos. Mas o que muitos fãs não sabem, é que uma das atrizes da série já participou de uma paródia pornô da produção. Será um caso de “a vida imita a arte”? Veja abaixo tudo sobre essa interessante história.

“Chegou o momento de Rue ficar cara a cara com as consequências das suas ações. Será que ela vai conseguir reconquistar Jules? Descubra isso e as novas histórias dos seus adolescentes favoritos na segunda temporada da Euphoria”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Euphoria no HBO Max.

A série conta com o elenco jovem mais promissor da atualidade, com Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira e muito mais.

Uma das atrizes de Euphoria, antes de ingressar no elenco da série, era conhecida apenas por performances em filmes pornográficos.

Quem é a ex-atriz pornô do elenco de Euphoria?

Em Euphoria, a atriz americana Chloe Cherry interpreta Faye, uma jovem viciada em heroína.

Antes do lançamento da 2ª temporada no HBO Max, a atriz só era conhecida por fãs de pornografia. Agora, acumula admiradores no mundo todo.

“Sam Levinson, o diretor de Euphoria, me encontrou no Instagram. Ele pediu para fazer um teste, então enviei algumas gravações. Fiquei tão surpresa que ele queria que eu fizesse um teste… foi uma honra”, afirmou a atriz em uma entrevista ao site Interview.

Um dos motivos para Chloe Cherry ganhar uma oportunidade no elenco de Euphoria envolve um dos projetos anteriores da atriz: uma paródia pornô da série do HBO.

O vídeo em questão traz uma paródia da relação de Rue, interpretada por Zendaya, e sua namorada Jules, vivida por Hunter Schafer.

Em um site pornográfico, o vídeo já acumula mais de 206 mil visualizações. No entanto, Chloe não gosta de falar da transição entre a pornografia e a TV. Segundo a atriz, o processo aconteceu de forma “bastante natural”.

“Sempre fui muito profissional. Quando cheguei a Euphoria, não era como se estivesse entrando em um set de filmagens pela primeira vez. Eu já sabia o que tinha que fazer e como ouvir os diretores, mas existe uma grande diferença entre pornografia e televisão. No pornô ninguém te julga, mas na televisão, sim”, comentou Chloe na entrevista.

Chloe Cherry começou sua carreira na indústria pornô em 2015, quando acabava de completar 18 anos. A atriz concluiu a entrevista afirmando que não pretende voltar à área após Euphoria.

Com episódios lançados semanalmente, Euphoria está disponível no HBO Max.