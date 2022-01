Gavião Arqueiro surpreendeu no Disney+ com a escalação das duas versões de Eco. Acontece que há uma razão familiar para esse fato que chocou muitos fãs da Marvel.

Quando Eco foi introduzida no MCU, Gavião Arqueiro trouxe flashbacks da personagem. Logo, os fãs usaram as redes sociais para mostrar como a Maya Lopez criança era muito parecida com a adulta.

Como se sabe, a Maya Lopez adulta é interpretada por Alaqua Cox. A atriz tem um dos seus primeiros papéis com a série da Marvel no Disney+.

Já a versão infantil de Eco fica com a pequena Darnell Besaw. O que os fãs não sabiam é que as duas atrizes de Gavião Arqueiro são primas na vida real.

Darnell não é surda como Alaqua Cox, mas aprendeu a língua americana de sinais para o papel de pequena Eco. A informação foi confirmada pela estrela de Gavião Arqueiro no Instagram.

A nova atriz da Marvel, inclusive, mostrou imagens de bastidores ao lado da pequena prima. Confira abaixo.

