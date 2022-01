Beijo de atriz menor de idade quase cancelou criadores de Stranger Things

Todo mundo sabe que trabalhar com adolescentes, principalmente em Hollywood, é algo bastante complicado. Os criadores de Stranger Things que o digam! Uma trama específica, que envolve uma cena de beijo com uma atriz menor de idade, quase fez os Irmãos Duffer serem cancelados na internet. Explicamos abaixo tudo sobre essa história.

Em Stranger Things, os fãs têm a oportunidade de conferir (quase em tempo real) o crescimento dos protagonistas. Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Noah Schnapp começaram a série como crianças, e nas temporadas recentes, já apareceram como adolescentes.

A 2ª temporada da série contou com a introdução de Sadie Sink como Max. Na trama, Max se envolve com Lucas, o personagem de Caleb McLaughlin.

Em um episódio do programa Beyond Stranger Things, exibido pela própria Netflix, Sadie Sink revelou só ter sido informada sobre seu beijo com Lucas no dia anterior às filmagens. A revelação causou polêmica nas redes sociais, principalmente pelo fato da atriz ser menor de idade.

O polêmico beijo de Max em Stranger Things

“No primeiro dia de gravações do Snow Ball, um de vocês, acho que foi você, Ross, falou: ‘Oh Sadie, você está pronta para o beijo?’ E eu fiquei tipo: ‘O que? Não, isso não está no roteiro’. Então, fiquei o dia inteiro estressada, pensando ‘Meu Deus, terei que fazer isso’”, afirmou Sadie Sink, dirigindo-se a Ross Duffer, um dos showrunners de Stranger Things.

A resposta de Ross acabou tornando a situação desconfortável em uma polêmica ainda maior.

“Você reagiu tão fortemente a isso – e eu estava só brincando – e que fiquei tipo ‘Agora vou ter que obrigá-la a fazer isso’”, comentou o showrunner.

O fato de Sadie Sink ter ficado estressada com a cena de beijo não é exatamente uma surpresa. Afinal de contas, a atriz nunca havia beijado ninguém.

Ou seja: Sadie Sink deu seu primeiro beijo na frente dos colegas de elenco, figurantes, equipe de produção e de seus próprios pais. Caleb McLaughlin passou por algo parecido, já que também era ‘BV’ antes da 2ª temporada.

Atualmente, Sadie Sink tem 19 anos, mas na época das gravações da 2ª temporada de Stranger Things, tinha apenas 14.

Após a controvérsia causada pelo teor problemático das gravações, Matt Duffer falou sobre o assunto em um evento da Netflix.

“Nós só estávamos brincando. Eles são crianças de 13 anos, e existe muito drama sobre beijos, com os meninos e com as meninas. Não sei. Nós nos divertimos muito. Todos eles gostaram”, afirmou o showrunner.

Em uma entrevista ao site The Wrap, Sadie Sink defendeu os produtores da Netflix e apresentou um outro olhar sobre a situação.

“É claro que eu estava nervosa, era meu primeiro beijo. Mas eu nunca me recusei ou me senti forçada a fazer nada. Sempre me sinto confortável com os Irmãos Duffer, eles são ótimos. Sempre criam um espaço confortável. E se eu não me sentisse confortável, não faria nada”, explicou a atriz.

Como os Irmãos Duffer são os patrões de Sadie Sink, muita gente não acreditou na defesa da atriz.

Stranger Things se prepara para lançar a 4ª temporada na Netflix; veja abaixo o trailer.